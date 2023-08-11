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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو فريق الحفريات بجامعة المنصورة: اكتشاف الحوت توت إنجاز علمي لمصر

حوت
حوت

قال الدكتور عبد الله جوهر، عضو الفريق البحثي بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتور هشام سلام ، والدكتور محمد سامح، كان له الفضل في اكتشاف حفرية حوت عمره 41 مليون عام.

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عمره 41 مليون سنة.. تفاصيل اكتشاف حوت أثري في مصر

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وأضاف  خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتفاء العالمي بهذا الاكتشاف، يرجع لأن الحفريات التي كان يتم اكتشافها في مصر كانت من خلال العلماء الأجانب، إلا أن اكتشاف الحوت "توت سيتس" تم من خلال علماء مصريين وبفضل فريق "سلام لاب" الذي يعد أول فريق في الشرق الأوسط لدراسة الحفريات الفقارية.

 

 وأشار الدكتور عبد الله جوهر، عضو الفريق البحثي بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إلى أن الحوت الذي تم اكتشافه سُمي "توت سيتس" نسبة إلى الملك توت عنخ آمون، مؤكدا ان الاكتشاف انجاز علمي هام لمصر.

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