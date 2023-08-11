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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الكاملة. . راغب علامة يشعل رأس الحكمة بالساحل الشمالي

حفل راغب علامة
حفل راغب علامة

وقع الاختيار على الميجا ستار اللبناني راغب علامة لإحياء حفله الثاني بالساحل الشمالي داخل "سى فيو" برأس الحكمة والذى يعد أضخم سهرات صيف 2023 .

بدأ الحفل قويا بفقرة fire works عالمية للفنان أمير جمعه اشعلت سماء "سى فيو" صعد خلالها علامة على خشبة المسرح وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة بحضور  كامل العدد لأكثر من 5 آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

 

حفل راغب علامة

وقدم الفنان راغب علامة وصله من أغانيه الرومانسية المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني منها" سنين رايحه"  ، " نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش" ،"اللي باعنا" و"استمارة 6".، “ممكن أزعلك”، " تعاليلي" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

أحيا اولى فقرات الحفل ال dj مارتن وال dj ساسو بعدهما حضر راغب بصحبة شقيقه خضر علامة وكان في استقبالهما منظما الحفل طارق عبد المحسن ومحمد الزيات "سترايك ميديا واللذان سبق أن نظما  فعاليات "مهرجان رأس الحكمة" بصيف 2022 .


تخلل الحفل العديد من المواقف المثيرة حيث تلقى راغب علامة عدد من الهدايا كان أبرزها "زهور" و "انسيالات ذهبية" وتبادل النجم اللبناني كلمات الإعجاب والحب المتبادلة مع المعجبين وبخاصة المعجبات طوال فتره تواجده على خشبة المسرح التي امتدت لقرابة الساعتين.

قبيل ختام فقرته حرص راغب علامة على توجيه كلمة شكر ل وائل عبد الغني وأحمد فخري و  هاني فايز و محمد العربي لاتاحتهم الفرصة له بالتواجد مع الجمهور بالإضافة إلى منظما الحفل طارق عبد المحسن ومحمد الزيات ووليد الحريري مصمم الإضاءة وتامر فوزي منفذ المسرح وصوت عماد نبيل وتأمين أحمد فخامة

حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
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