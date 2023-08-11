خبير يطالب بتدريس مادة الثقافة الرقمية للطلاب

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يجب علي الآباء توعية الأجيال الجديدة من خطورة شبكات التواصل الإجتماعي.

وأضاف شمس الدين خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج “بصراحة” والمذاع عبر قناة “الحياة”:" النقطة الأساسية في التعامل مع تكنولوجيا الاتصال الجديدة، هي الوعي، حيث يجب أن تكون هناك مادة تسمى "الثقافة الرقمية"، والتي يجب أن تُدرس للأطفال من المرحلة الابتدائية، وتدريس تأثيراتها والشائعات المتواجدة عليها، وذلك لخلق أجيال تستطيع أن تفهم كيفية استخدام هذه الشبكات من جهة وفي نفس الوقت تستطيع أن تعلم مدى الخطورة فيها.

وأكمل:" نحن امام أجيال جديدة تعرف جيدا التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة كبيرة حيث تجد الطفل في عامه الأول لديه المقدرة علي استخدام الهاتف المحمول".