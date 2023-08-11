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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إريتريا تستدعي القائم بالأعمال البريطاني في أسمرة

القوات الإريترية
القوات الإريترية

أكد وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكل اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإريترية استدعت القائم بأعمال السفير البريطاني في أسمرة أمس الخميس بسبب تصريحاته حول القوات الإريترية في إقليم تيجراي.

وقال "ميسكل" في منشور له بموقع "إكس": "استدعى المدير العام في وزارة الخارجية القائم بالأعمال البريطاني في أسمرة أمس لنقل رسالة قوية بشأن التصريحات غير المبررة التي أدلى بها السفير البريطاني في إثيوبيا دارين ولش خلال زيارته الأخيرة إلى ميكيلي والتي يبدو أنها تؤيد ادعاءات جبهة تيجراي" وفق تعبيره. 

وقال السفير البريطاني في إثيوبيا، في مقابلة أجراها مع قناة تيجراي التلفزيونية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ونُشر على الإنترنت أمس، إن حكومة المملكة المتحدة تدعم دعوة القوات الإريترية للعودة إلى حدودها. 

في الحرب التي استمرت عامين في شمال إثيوبيا، قاتل جنود إريتريون إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية، بينما اتهمتهم الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب فظائع خلال الحرب.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، توقفت الحرب باتفاق تم التوصل إليه في بريتوريا بجنوب إفريقيا، والذي طالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من منطقة تيجراي، باستثناء الجيش الإثيوبي. 

وأضاف تقرير وكالة الأنباء الفرنسية أن الجنود الإريتريين، الذين لم يلتزموا بالاتفاق، ما زالوا موجودين في مناطق تيجراي الحدودية.

وأرسلت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع وفداً إلى ميكيلي بقيادة المبعوثة البريطانية الخاصة للبحر الأحمر والقرن الأفريقي سارة مونتحمري. 

التقى الوفد بجيتاشيو رضا، الذي عينه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كرئيس مؤقت لولاية تيجراي الإقليمية بعد "اتفاقية بريتوريا" والتحالف السياسي الجديد بعد الحرب المدمرة التي استمرت عامين.

أعلن السفير البريطاني عن تمويل جديد وشراكة مع قسم "الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" للتحقيق في انتهاكات الحقوق خلال الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الإثيوبية.

وتتهم جبهة تحرير شعب تيجراي إريتريا باحتلال أراض في منطقة تيجراي.

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