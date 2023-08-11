مباراة الأهلي خير دليل.. عالم أزهري يفتح النار على خبراء الفلك

أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، أن توقعات خبراء الأرصاد علم، وهو أمر مختلف وليس له علاقة بـ توقعات خبراء الفلك، والأبراج.

وأضاف العالم بالأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه لا يوجد علم يسمى التكهني والعرافة والتنجيم، ويدرس في جامعة علمية.

ولفت إلى أن ما يقوله خبراء الفلك، مجرد تكهنات، وأن ومباراة الأهلي، و الترجي التونسي، بالبطولة الأفريقية الأخيرة، كانت خير دليل.

وأشار إلى أن الجميع لم يتوقع فوز الأهلي، بنتيجة 4 على أرض تونس، وأن تلك الواقعة كانت فريدة، وبعد ذلك حصد الأهلي البطولة.

وحذر الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، من الاستماع لـ كلام ما يطلق على نفسه، عالم فلك، أو خبير فلك، فهؤلاء الأشخاص تضحك على المواطنين.