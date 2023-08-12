نجوم غيبهم الموت| منحة زيتون أحدث الراحلين.. أم البطل شريفة فاضل تودعنا.. ووفاة مصطفى درويش وطليق بوسي فجأة

غيب الموت الفنانة منحة زيتون والشاعر شوقي حجاب، لينضما إلى سلسلة النجوم الراحلين عن عالمنا في بداية هذا العام 2023، والذي بلغ عددهم إلى 19 نجم، يرصدهم صدى البلد في التقرير التالي:

منحة زيتون

في 9 أغسطس، توفيت الفنانة منحة زيتون، عن عمر يناهز 63 عاما، وشيعت جنازتها من مسجد النور بالعباسية.

وقد كشف الحساب الرسمي لـ منحة زيتون، غبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خبر الوفاة : لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ..إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال، ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها، فلا أحد ينسى “أم فرحات” فى “همام فى أمستردام”، والذى كان سببا فى شهرتها.

ولدت منحة زيتون في القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.

الشاعر شوقي حجاب

في 26 يوليو، توفى الشاعر الغنائي شوقي حجاب عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية فى الفترة الأخيرة.

ولد شوقى حجاب شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، شارك شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الاخراج فى مسلسل الكرتون "تونة ننة".

المنتج فطين سعيد

في 25 يوليو، رحل عن عالمنا، المنتج فطين سعيد - طليق المطربة الشعبية بوسي - وذلك بعد خلافات وصلت إلى المحاكم والقضايا.

وأكدت الراقصة صافيناز، وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد - طليق المطربة بوسي - حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي».

وحرص المطرب حمزة الصغير، على نعي صديقه المنتج فطين سعيد -طليق المطربة بوسي - بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «لاحول ولاقوة الا بالله .. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك .. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة .. خبر صادم بصراحة».

محمود سأسأ

في 6 يوليو، أعلن الحساب الشخصى للفنان المسرحى محمود السيد العربى الشهير بـ محمود سأسأ عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاته.

علاء عبد الخالق

في 4 يوليو، توفي الفنان علاء عبد الخالق؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما .

ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

المخرج جميل المغازي

توفي صباح السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ليلى عبد الغني

في 18 مايو، شيع جثمان الراحلة الفنانة ليلى عبدالغني السيد رائدة فرقة رضا للفنون الشعبية وزوجة شقيق محمود رضا، وعضوة نقابة المهن التمثيلية، من مسجد السيدة نفيسة.

محمد الأدنداني

في 15 مايو، توفي الفنان النوبي محمد الأدنداني، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة والمهمة في الدراما والسينما المصرية.

ورحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الأدنداني بعد وفاة زوجته بأقل من شهر فقط، وكان الراحل في حالة حزن بعد وفاتها بشكل كبير.

شريف فاروق

في 2 مايو، أعلن المخرج ناصر عبد الرحمن، عن وفاة الفنان شريف فاروق اليوم، وذلك في منشور له عبر فيسبوك، وشارك صورا له مع الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وحرص عدد كبير من أصدقاء شريف فاروق على المشاركة في نعيه عبر فيسبوك، بعد رحيله المفاجئ، وهو واحد من الممثلين الذين بدأوا مشوار حياتهم في للمسرح منذ سنوات طويلة.

مصطفى درويش

في 1 مايو، اعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المطربة الشابة أسما أبو هاشم

أعلن الموزع فهد الشلبي، وفاة المطربة الشابة أسما أبو هاشم، عصر يوم الإثنين 10 أبريل، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الشلبي، عبر فيسبوك: «لله ما اعطى ولله ما أخذ و لا نقول الا ما يرضى الله.. توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني.. سيقام العزاء في منزلي يوم ١٢/٤/٢٠٢٣ بعد صلاة العشاء برجاء الدعاء لها.. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم».

شيرين الطحان

في 7 أبريل، توفيت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر الفنان عصام السقا عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي توتير صورة للراحلة شيرين الطحان وعلق عليها قائلاً : البقاء لله.

مجدي عبد الوهاب

في 23 مارس، كشف الفنان أشرف زكي عن وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب، حيث من المقرر ان يتم تشيع الجثمان عقب صلاه العصر اليوم، من منزله بالمعادي ببرج القانونين بالمعادي.

وبدأ الفنان مجدي عبد الوهاب؛ مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة كبرنامج “بابا شارو” و”أبلة فضيلة”، ثم اتجه للتلفزيون واشتهر في مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

الممثلة لبنى محمود

في 19 مارس، أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الممثلة لبنى محمود بطلة مسلسل “موضوع عائلي”، وشيعت جنازتها بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية.

شريفة فاضل

في 5 مارس توفيت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما، وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

تعد أغنية “تم البدري بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، حيث أبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في وصف حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.

الفنان عاطف سعيد

في 23 فبراير، أعلن الفنان محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب محمد العمروسى: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

المخرج سميح منسى

في 25 يناير، أعلن الفنان شريف إدريس وفاة المخرج الكبير سميح منسى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ63 عام.

وفور إعلان وفاة المخرج سميح منسي قام عدد كبير من أصدقاء المخرج الراحل بنعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب أسامة عبد الفتاح : وداعا الصديق العزيز المخرج سميح منسي.

رانيا شعلان

في 22 يناير، توفيت المطربة رانيا شعلان اليوم وذلك بعد صراع مع مرض السرطان وذلك داخل إحدى المستشفات فى مدينة 6 أكتوبر.

الشاعر ناصر الجيل

في 16 يناير، أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

وجاء المنشور كالتالي: "ان لله و ان اليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل .. ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وتعاون الشاعر ناصر الجيل، مع عدد كبير من المطربين من بينهم الفنانة أصالة، و نوال الزغبي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.