بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

الشبكة لأم العريس، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس في حفل زفافه يهدي أمه كم كبير من الذهب، وتم تداوله باعتبار أن العريس أهدى والدته الشبكة بدلا من زوجته.

عريس يهدي الشبكة لأمه

في لحظات الفرح، يحاول الابناء، جاهدين إظهار مشاعرهما وتبادل الحب والتقدير في يوم زفافهما. وفي حفل زفاف استثنائي أقيم في مصر، أبهر العريس الحضور وخاصة عروسه بإهداء والدته ذهب فاخر يزن 100 جرام.

عبر تتبع الفيديو المتداول، اتضح أنه للمصور مصطفى حجازي، في حفل زفاف في مصر، وفي لحظة مفاجئة مليئة بالإثارة والفرح، اجتمع العريس وشقيقه ووالده لإهداء الأم قلادة ذهبية وخاتم يزن 100 جراما امام كل الحضور.

لكن على عكس المتداول، فالعريس الشاب لم يستبدل عروسه بأمه، بل كانت هذه الهدية تقديرا لوالدته امام الجميع، أما شبكة العروس حصلت عليها بالفعل في وقت سابق.

100 جرام ذهب هدية لأم العريس

من المعروف أن الذهب منذ القدم يرمز إلى الثروة والجمال والرفاهية، وبالإضافة إلى قيمته المادية، يحمل الذهب معانٍ رمزية للحب والاحترام والتقدير بين العرسان.

تأكيدًا على أهمية هذه اللحظة، انتشرت صور وفيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، حيث أثارت إعجاب وإعجاب الكثير من المستخدمين. تعليقات الإعجاب والتهاني توالت ، مع تأكيد الجميع على روعة هذه اللفتة الجميلة والمعبرة.

وقال أحد المتابعين في التعليقات: “هذه اللفتة الكريمة من العريس إشارة إلى قوة الروابط الاجتماعية والعائلية في المجتمع المصري، حيث يعتبر الزواج مناسبة مهمة تجمع بين الأسرتين وتعزز الروابط بينهما. ومن خلال هذه الهدية الفخمة، أراد العريس أيضًا أن يعبر عن احترامه وتقديره لأسرته وتعاونهم في إنجاح هذا الحدث السعيد”.