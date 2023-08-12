السكري.. أعراضه وأسبابه وتأثيره على الحوامل

نشر المعهد القومي للتغذية، لوزارة الصحة، مجموعة من المعلومات المهمة عن مرض السكري وأعراضه وطرق الكشف عن المرض والتعامل معه .

وقال المعهد القومي للتغذية إن مرض السكري يأتي نتيجة نقص إفراز هرمون الأنسولين بشكل كلي أو جزئي من خلايا بيتا بالبنكرياس ويصيب عادة الأطفال والمراهقين وقد يصيب -15 %20 من البالغين بعد سن الأربعين.

وأوضح القومي للتغذية، إن المصابين بالنوع الأول يعتمدون علي الأنسولين الخارجي بشكل أساسي في علاجه نظرا لأن هذا النوع لا تلعب فيه الوراثة دور رئيسي وليس له سبب مباشر مثبت علميا، كما أن النوع الثاني ( لا يعتمد على الأنسولين).

وأشا ر القومي للتغذية إلى أن الغالبية العظمي من مرض البول السكري - يصيب البالغين بعد سن الثلاثين ومع زيادة معدل السمنة أصبح من الممكن الإصابة في سن مبكرة في الطفولة أو المراهبين - يمتاز بعامل وراثي بين العائلات وغالبا المرضي يعانون من السمنة.

وأوضح القومي للتغذية، إن المريض يعاني بانخفاض حساسية خلايا الجسم للأنسولين مع مقاومة لتأثيره وعمله وفي نفس الوقت بإنتاج الأنسولين بكمية غير كافية ويمكن التحكم به بإتباع نظام غذائي صحي سليم وممارسة الرياضة، وأحيانا يحتاج المريض إلي الحبوب المخفضة للسكر أو الأنسولين.

وعن مرض السكري أثناء الحمل قال القومي للتغذية، تصاب بعض الحوامل أثناء الأشهر الأولي للحمل بالسكر وسببها انخفاض النسبة التي تسمح بها الكلي للسكر بالمرور إلي البول نتيجة التغير الهرموني أثناء الحمل وغالبا ما تكون عابرة ، وإذا لم يتم التحكم في مستوي السكر بالدم إثناء الحمل قد يؤدي ذلك إلي ولادة طفل كبير الحجم و معرض لمضاعفات في الجهاز التنفسي وانخفاض نسبة السكر بالدم

وكشف القومي للتغذية عن أ نواع أخري من مرض السكري ، والتي من أبرزها نوع وراثي يحدث نتيجة لخلل في الصبغة الوراثية يؤدي إلي نقص في تكوين وإفراز الانسولين.

تشخيص مرض السكري

قوال القومي للتغذية أنه يتم تشخيص مرض السكري في أي من الحالات الأتـية: - سكر الدم الصائم ( صيام لا يقل عن 8 ساعات) يساوي أو اكثر من 126 مجم/ ديسيلتر أو - سكر الدم الفاطر بعد ساعتين ( بعد تناول ما يعادل 75 مجم جلوكوز) يساوي أو أكثر من 200 مجم/ ديسيلتر أو - معدل الهيموجلوبين السكري التراكمي بالدم 6.5 ( أو أكثر c1HBA (أو - وجود الأعراض المعتادة لارتفاع السكر بالدم مع نسبة السكر الدم العشوائي يساوي أو أكثر من 200 مجم/ ديسيلتر