هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم الى هجوم شرس بسبب ظهوره ابنتها وهى ترقص فى المسبح وقامت نادين بنشر مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام.

وتلقت نادين نسيب نجيم عديد من التعليقات الهجومية عليها وابنتها حيث قالت إحدى متابعيها : فعلا يا مشحرة وليك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلا".

نادين نجيم

وقررت نادين نسيب نجيم ان ترد بقوة على متابعتها : “اول شيئ شو بى مستقبلى ؟ ، وعيب عليكى احترمينى واحترمى بيتى طفلة، بكل الأحوال انتى عملتى حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلى بمستقبل غيرك وانتى بتحلمى بربع يلى انا حققته فى حياتى”.

شاهد الفيديو هنا

نادين نجيم

وكانت عبّرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استيائها للهجوم الذي تتعرض له من خلال السوشيال ميديا.

وقالت من خلال فيديو ظهرت به عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، "حرية الرأي والتعبير مش معناها الإساءة، حرية الرأي والتعبير معناها ننتقد بشكل محترم وموضوعي".

وتابعت: “لكن لما انتقد علشان اصفي حساباتي أو لأني بكره إنسان وبقيت اتمسخر عليه في الطالع والنازل بسبب وبدون سبب، وأنزل من نجاحاته تحت أي مسمى وأحاول أؤذيه هذا لا يكون اسمه انتقاد أو نقد فني”.

وأضافت: "ياريت كل واحد لما يحاول يتضامن لازم يعرف الحقيقة، ومضمون الدعوى وإيه المشكلة، اللي عنده حق يجي ياخذه مني، وإذا أنا عندي حق هاخده".

يذكر أن تصدرت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد إطلالتها الأخيرة بهوت شورت وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".