تشارلى شابلن تعود إلى مسرح موفينبك .. تعرف على أسعار التذاكر

يعود فريق مسرحية “تشارلى شابلن” الى عرض المسرحية على مسرح موفينبك يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تحقيق المسرحية نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية.

واعلن مسرح موفينبك عن تفاصيل أسعرا تذاكر العرض المسرحى حيث انقسمت الى 7 فئات، وهى فئة Bronze بـ 300 جنيه، فئة Silver بـ 500 جنيه، فئة Platinum بـ 750 جنيهًا، فئة Diamond بـ 900 و1200 جنيه، فئة Platinum بـ 1000 جنيه، فئة VIP بـ 1125 و1500 جنيه، وفئة VIP Plus الأخيرة بـ 2000 جنيه.

تشارلى تشابلن

وأكد الفنان محمد فهيم أن ردود الأفعال على مسرحيته تشارلي شابلن قوية جدا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" تلقيت ردود افعال رائعة منذ أن بدأت عرض المسرحية في مصر حيث رفعت العروض شعار كامل العدد.

وأضاف:" كنت حريص أن أقدم الشخصية بشكل جديد، ودرست الابعاد النفسية لـ تشارلي لكى أتمكن من الشخصية.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.