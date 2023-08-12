أكبر ممر مائي بالعالم| كيف تؤثر قناة السويس على اقتصاد كوكب الأرض؟.. فيديو

أكّد الكاتب الصحفي رشدي الدقن مدير تحرير جريدة روزاليوسف، نجاح هيئة قناة السويس في اتخاذ حلولًا مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف رشدي الدقن خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ الدولة المصرية حفرت قناة السويس الجديدة في نفس الوقت الذي كانت تحارب فيه الإرهاب، وجمع المصريين نحو 64 مليار جنيه لتمويل القناة في وقت قصير.

حققت قناة السويس إيرادات ضخمة

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ قناة السويس حققت إيرادات ضخمة، بعد تطويرها وتقليل عدد ساعات انتظار السفن، لافتًا إلى أنّ العالم أجمع تأثر اقتصاديا عندما تعطلت القناة لأيام أثناء جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جرين، الأمر الذي يؤكد أهمية مصر للعالم.

أكبر ممر مائي عالمي

واختتم رشدي الدقن، بالإشارة إلى أنّ قناة السويس أكبر ممر مائي عالمي، وقد يصاب العالم أجمع بالشلل الاقتصادي حال توقفه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير القناة وزيادة قدرتها الاستيعابية لمرور السفن المختلفة.