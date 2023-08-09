الغرفة التجارية: التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم أوجه الدعم للمستثمر التركي، وأن زيارة وزير التجارة و الصناعة لتركيا كانت هي الأولى.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا من كبار المصدرين لـ أفريقيا، و وهي الشريك التجاري مع مصر.

ولفت إلي أنه تم التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس، وأن وزير التجارة والصناعة تقابل مع شخصيات كثيرة.

وأشار إلي أنه تم حل مشكلات كثيرة، لـ المستثمرين الأتراك، وأن وزير التجارة كان يقوم بحل المشكلات، وأنه بحمد الله هناك تهافت من الشركات التركية على الاستثمار في مصر.

وكشف أن هناك دعم مصري للمستثمر التركي لتشجيع الاستثمار، وأن الأسبوع المقبل، او بعد المقبل، سيكون هناك توافد على مصر.