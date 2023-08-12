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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المشروعات بقرى منفلوط وديروط

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.
حيث استعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لمجمعات خدمات المواطنين التى تم ويجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط وعددها 14 مجمع وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كافة الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة .
وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 288 مشروع بتكلفة 3 مليار و34 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 90 % و14 مجمع زراعي و2 مجمعات سكنية و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و40 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 18 وحدة إسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروع جاري تنفيذها بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطي 89% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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