أصاب الهدف.. هجوم صاروخي على الجيش الأمريكي شرق سوريا

شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" أكبر حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا.

وسمع دوي إنفجارات في محافظة دير الزور، في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية للجيش الأمريكي في الحقل"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت المصادر لوكالة سبوتنيك الرسية أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون صباح اليوم السبت، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".

وفور سماع الانفجارات، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"، استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد".