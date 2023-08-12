لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

يعتبر الشعر الكيرلي او المموج من أكثر أنواع الشعر إنتشار بين الفتيات، وقد يحتاج العناية بهذا النوع من الشعر إلى طريقة خاصة ومختلقة.

خطوات سهلة للعناية بالشعر المموج

وقالت خبيرة الشعر السعودية أمل العماري، إن موجات الشعر الدائمة تعتبر من أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2023، وهي تمنح المرأة إطلالة جذابة ومفعمة بالحيوية على غرار موجات البحر.

وأوضحت أمل العماري، أن ميزة تموجات الشعر الدائمة تتمثل في أن الشعر لا يبدو دهنيا أو هائشا بسرعة مقارنة بالشعر الأملس.

وتابعت أمل العماري، أن الشعر المموج يحتاج إلى طريقة عناية مختلفة؛ حبث ينبغي غسل الشعر بمعدل لا يزيد عن مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، مع مراعاة استعمال شامبو مخصص للشعر المموج.

وأضافت أمل العماري، أنه بعد الغسل ينبغي تجفيف الشعر بواسطة منشفة من خلال الضغط الخفيف وليس الفرك، وعند تمشيط الشعر ينبغي استخدام مشط ذي أسنان واسعة، وليس بواسطة فرشاة؛ لأن الفرشاة تدمر التموجات.

خطوات سهلة للعناية بالشعر المموج



وافادت أمل العماري، أن الشعر المموج يميل إلى الجفاف، فينبغي ترطيبه بواسطة مرطب للشعر، مع مراعاة تطبيق ماسك غني بمواد الترطيب طوال الليل بمعدل مرة واحدة أسبوعيا.

وأشارت إلى أنه يمكن الحفاظ على رونق تموجات الشعر الدائمة من خلال استعمال كريمات الشعر؛ حيث إنها تحافظ على ثبات الموجات من ناحية، وتمنحها مظهرا مفعما بالحركة من ناحية أخرى.

وأكدت أمل العماري، أنه يمكن استعمال زيوت الشعر أيضا؛ حيث يمكن استخدام زيت الجوجوبا مع الشعر القوي والثقيل وزيت جوز الهند، زيوت الزهور مع الشعر الخفيف.

واختتمت أمل العماري، أنه مَن ترغب في تغيير لون الموجات الدائمة المصبوغة، يتعين عليها الانتظار بعض الوقت؛ حيث يجب أن تهدأ فروة الرأس لمدة 48 ساعة على الأقل، وإلا فسيتعرض الشعر لإجهاد شديد بفعل التشقير أو التفتيح في حالة إجرائه فور المعالجة الكيميائية لتمويج الشعر.