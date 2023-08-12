كم بيننا وبين عرش الرحمن؟.. علي جمعة : فعل واحد

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك امر واحد بيننا وبين عرش الرحمن وهو الدعوة الصادقة.

وأضاف “جمعة”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمام أحمد رحمه الله سُئل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال : (دعوة صادقة).

المسافة بيننا وبين عرش الرحمن

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإمام أحمد ابن حنبل، كان يرى رسول الله كل ليلة في المنام.

وأضاف عبد المعز، في لقائه التلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل، سُئل ذات مرة، عن المسافة التي بيننا وبين عرش الرحمن، فأجاب: "دعوة مستجابة".

وأوضح أن رضا الله على العبد يعتقه من النار ويمنعه من فعل المعاصي والآثام.

أسرار استجابة الدعاء

قال مجمع البحوث الإسلامية إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف المجمع، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه من الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".