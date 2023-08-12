عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من خزان صافر

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"  - قبالة ساحل اليمن - ونقله إلى سفينة أخرى، مثمنا كافة الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن وتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكافة الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن فضلا عن الدعم المالي الذي تم تقديمه من عدد من الدول المانحة لإنهاء هذا الخطر الذي كان يهدد البشرية، منوها في هذا الإطار بما قدمته المملكة العربية السعودية والتي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وثمن رئيس البرلمان العربي الدعم اللامحدود الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة التي تم وضعها.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي قد طالب مرارا بضرورة العمل وبشكل سريع على تفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، كونها ناقلة متهالكة وكان هناك حديث عن مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي.

الأمم المتحدة البرلمان العربي الخزان العائم صافر المملكة العربية السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن دعم الشرعية في اليمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ترشيحاتنا

سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ