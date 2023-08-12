عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة عايدة فهمي .. مسرحية فريدة تشارك ضمن فعاليات مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن

عايدة فهمى مسرحية
عايدة فهمى مسرحية فريدة

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض المونودراما "فريدة" للفنانة عايدة فهمى، ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن فى نسخته الأولى .

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن المقرر تقديم العرض في تمام السادسةً من مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري، بمركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، ضمن عروض المسابقة الرسمية.

مسرحية فريدة للفنانة عايدة فهمى 

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الثانية للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحاً كبيراً، كما قدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان أخرهم شهر يوليو الماضي وشهد أيضا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى يعتلى القمة ويزيح رمضان وكريم عبد العزيز

مونودراما "فريدة"عن "أغنية البجعة " لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

يشار إلى أن مهرجان الزرقاء للمونودراما  بالأردن فى نسخته الأولى، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة الأردنية فى الفترة من 10 حتى 18 أغسطس الجارى، على قاعات ومسرح مركز عبد الله الثانى الثقافى، ويشارك فيه ١٢ دولة عربية وهم " مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، فلسطين، اليمن، العراق، سلطنة عمان، سوريا، البحرين".

خالد جلال المخرج خالد جلال البيت الفني للمسرح مهرجان الزرقاء للمونودراما عايدة فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

بكلمات حزينة .. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يكشف وصيته الأخيرة

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيسها.. بلاك تيما تحيى حفلا 19 أغسطس

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

تشارلى شابلن تعود إلى مسرح موفينبك .. تعرف على أسعار التذاكر

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

نجوم غيبهم الموت| منحة زيتون أحدث الراحلين.. أم البطل شريفة فاضل تودعنا.. ووفاة مصطفى درويش وطليق بوسي فجأة

رابح صقر يحيى حفلا غنائيا في لندن.. الثلاثاء المقبل

الصور الأولى .. مسلم يشعل حفل مهرجان العلمين

أخبار الفن| هجوم قرش على الفنانة رحمة أحمد.. أحمد الفيشاوي يرسم تاتو بعد شهرين من العمرة

ترشيحاتنا

رسمياً الرجاء المغربي يضم عمرو وردة لموسمين

سيراميكا كليوباترا يواصل جهوده لاستعارة نجم الأهلي

لمنع النصب على الطلاب.. إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر

بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

وزير التجارة: اعتماد 4.7 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 1193 شركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ