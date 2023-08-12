منهم الروس والألمان..خبير سياحي: 5مليون زائر يتوافدون على الغردقة سنويا

قال طارق سرحان الخبير السياحي عضو اتحاد المرشدين العرب، إن مدينة الغردقة مصنفة ضمن الأجمل مناطق في العالم في الرياضيات البحرية ولإحتوائها على الشعاب المرجانية والحياة البحرية، مما يثقل من السياحة الشاطئية بالغردقة.

يتوافد السياح على الغردقة ل 5 مليون سائح سنويا

وأكد سرحان خلال مداخله هاتفية لبرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية “المصرية”، أن السياحة في مصر تكون بين شرم الشيخ والغردقة وتزداد السياحة الروسية والألمانية والسياحة البولاندية فى الغردقة، وتم ملاحظة هذه الأعداد من الاحشاد الكبيرة من الطيارات التي تهبط في الغردقة، فكل سنة يتم توافد السائحين على الاقل من ٤ إلى ٥ مليون سائح سنويا.

وأضاف طارق سرحان، أن مدينة الغردقة قريبة من محافظة الأقصر فموقعها متميز جدا، فالغردقة وشرم الشيخ من المدن المجهزة لسياحة المؤتمرات.