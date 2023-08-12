رسمياً الرجاء المغربي يضم عمرو وردة لموسمين

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن صفقة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الرجاء المغربي يعلن ضم اللاعب عمرو وردة لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر”.

قال محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن النادي نجح في التعاقد مع عمرو وردة لاعب المنتخب المصري لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف محمد بودريقة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن نادي الرجاء ينتظر وصول عمرو وردة إلى المغرب بعد الحصول على التأشيرة، ومن ثم سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي.

وعن مفاوضات نادي الرجاء للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي، قال بودريقة «نستهدف مهاجم يقترب من ضم لاعب كبير وأرفض الإفصاح عن اسمه، لأنه يسعي لأنهاء عقده مع ناديه ونستهدف أكثر من لاعب مصري لضمه خلال انتقالات الصيف الحالية».