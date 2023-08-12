ننشر أسماء 13 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مطروح القاهرة الدولي

حصل "صدى البلد على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 35 طريق مطروح القاهرة الدولي والذي أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة.



واستقبلت مستشفى العلمين 13 مصابا وهم

ض .ه. ع ٩ سنوات القاهرة

م. ع. ع ٤ سنوات القاهرة

إ. م. ث ١٣ سنة القاهرة

م. ث. م 57 سنة القاهرة

ع. ه. ع ١٦سنة القاهرة

م. ع. ا ١٦ سنة القاهرة

ح. ع. ا ٥ سنوات القاهرة

ر. ه. ع 20سنة القاهرة

ع.خ. ا ١٩ سنة البحيرة

أ. ط. م ٥٧ سنة الإسكندرية

ص. م. ث ٢٨ سنة القاهرة

ل. ص. م 5 شهور القاهرة

ه. م. ر ٢٥ سنة القاهرة



تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالكيلو 35 طريق مطروح القاهرة الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 13مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.