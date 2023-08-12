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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يخطط للتعاقد مع محترف الأهلي.. من هو؟

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


ويرتبط الكونغولي بعقد مع النادي الأهلي، حتى صيف 2025.


وقال موقع ""lematin.ma أن الرجاء المغربي يسعى للتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، لتعزيز خط هجومه.


وأشار إلى أن الرجاء المغربي يسعى لتعزيز صفوفه بدماء جديدة وذلك استعدادًا للموسم المقبل، خاصة بعدما نجح في حل أزمة القيد بفضل تسوية الديون المتأخرة.


وأوضح أن وكيل اللاعب الكونغولي عرضه على إدارة النادي، لكن لم تبدأ المفاوضات الرسمية بعد.
واختتم أنه من المنتظر أن يبدأ الرجاء المغربي في فتح خطوط اتصال رسمية خلال الأيام المقبلة لضم مهاجم الأهلي.


بواليا ينضم للأهلي


يٌذكر أن بواليا قد انضم إلى الأهلي في صيف 2021، ولم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الأحمر، ليُقرر الأخير إعارته خلال الموسمين الماضيين إلى تركيا وقطر والسعودية، كانت آخر محطة له في القادسية السعودي.

الرجاء بواليا والتر بواليا الأهلى النادي الأهلي

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