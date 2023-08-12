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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العراق.. الجيش يعزز أمن بغداد بمضادات جوية فوق منشآت الحكومة

صدى البلد

 

شرعت الحكومة العراقية في تثبيت مضادات جوية فوق المنشآت الحكومية بمنطقة الغزالية في العاصمة بغداد، وهو ما أثار حالة من القلق لدى سكان هذه المنطقة، لا سيما وأنها لم تشهد من قبل انتشار مثل هذه المضادات فوق الأبنية.

وقالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، حرص على طمأنة المواطنين قاطني منطقة "الغزالية"، إذ أكد أن المضادات موجودة فوق مبنى حكومي، وليست أعلى المباني السكنية الموجودة بالمنطقة.

وأضافت أن تصريحات الناطق العسكري أكدت أن الغرض الرئيسي من وضع المضادات الجوية يتمثل في حماية المبنى الحكومي، مشيرة إلى أن هذه المنطقة لا تشهد ما يستدعي قلق سكانها.

ولفتت إلى أن وضع المضادات الجوية يأتي ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها القوات المسلحة العراقية لتعزيز الأمن في المحافظات كافة، وترسيخ دعائم الاستقرار الذي يشهده العراق خلال السنوات القليلة الماضية.

الحكومة العراقية القاهرة الإخبارية القوات المسلحة المنشآت الحكومية حكومة العراق هبة التميمي

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