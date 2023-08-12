لو عايزة جوزك يحب قعدة البيت .. تعرفي على هذه الخطوات

الكثير من الأزواج لا يفضلون البقاء في البيت كثيرا ، ولان البقاء في المنزل أمر مهمًا في بناء الأسرة والتواصل الأسري الصحي ، فإذا كان زوجك لا يشعر بالراحة أو السعادة في البقاء في المنزل، فقد يكون هناك بعض العوامل التي تؤثر على مشاعره وتجعله يفضل الخروج أو القيام بأنشطة خارجية.. نقدم لكي افضل الطرق لجعل زوجك يفضل البقاء في المنزل وفقا لوقع every day family

أفضل الطرق لجعل زوجك يفضل البقاء في المنزل:

لا تكثري من الأسئلة

من المهم ألّا تبدئين بالثرثرة منذ عودته إلى أنْ ينام لأنّه بالتأكيد متعب وقد يكون مزاجه سيء من الخارج، ولذلك حاول أنْ تتكلمي بالأشياء اللطيفة والاطمئنان عنه ومساعدته في تغيير ملابسه وتحضير الملابس الذي سيرتديها بعد الاستحمام، ولا تشكي له أو تخبريه بأشياء مزعجة فور عودته.

أعديّ له الطعام الذي يحب

تسألين كيف أجعل زوجي يحب البقاء في المنزل؟ ألّا تعلمين أنّ الرجل يحب الطعام كثيراً، وأنه عندما يعود من العمل متعب وجائع جداً ولم يجد طعام سيغضب ويتمنى لو أنّه أكل في الخارج أو عند أمه، فمهما كان لديكِ مشاغل في المنزل لا تنسي تحضير الطعام له ومن حينٍ لآخر أعدي طبق حلوى لذيذ حينها سيكون راضٍ وسعيد.

استمعِ له وتعاطفي معه

من المهم أنْ يشعر زوجك أنّك أكثر تفهماً وأكثر استماعاً له، وغايتك الوحيد في هذه الحياة هي سعادته وراحته، فعندما يشعر أنّكِ تستمعين له وتهتمين لما يقول وتتعاطفين معه وتحاولي التخفيف عنه فلن يعطي سرّه لغيرك ولن يجد الراحة بالحديث إلّا معك ولن يظهر ضعفه إلّا لكِ.

وفري له الأمان والراحة في المنزل

يكفي أنّ العالم في الخارج قاسي وخالٍ من الأمان، ولا أحد في الخارج لديه الوقت ليبتسم لأحد أو ليكون أكثر لطفاً مع زوجك، لذا وفري له منزلاً هادئاً خالِ من المضايقات والضجة، بذلك سوف يشعر زوجك أنّ لا مكان له سوى منزله وأنّه لا يوجد مكان أحنّ عليه من منزله وزوجته.



رتبي المنزل قبل عودة زوجك للمنزل

من منا يرغب في العودة إلى منزله عندما يعلم أنه سيكون غير مرتب، كلنا نرغب في الهروب من ذلك، أعلم أن الأطفال لا يتركون شيئًا في مكانه، ولذلك أنصح بتخصيص نصف ساعة قبل استقبال الزوج لترتيب المنزل سريعًا كي لا يكون فوضويًا.



اهتمي بمظهرك

خصصي ربع ساعة يوميًا لكِ قبل قدوم زوجك، تعدلين فيها ثيابك وتضعين بعض أحمر الشفاه، وبعض العطر، وتمشّطين شعرك، اهتمامك بمظهرك يجذب زوجك دائمًا.



مارسا نشاطًا ممتعًا في المنزل

يجلس زوجك مع أصدقائه ليلعبوا ألعاب الفيديو أو الورق أو للمزاح والضحك، وفّري له بعض البدائل، وسنتحدث عن بعضها في السطور القادمة.

أظهري حبك وتقديرك

قدمي لزوجك المشاعر الإيجابية والتقدير والاحترام. عندما يشعر بأنه محبوب ومقدر ، فسوف يكون أكثر رغبة في البقاء.



تذكري أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت والصبر

يجب أن يشعر زوجك بالراحة والسعادة في المنزل، وذلك سيجعله يتطلع إلى البقاء فيه بشكل أكبر.