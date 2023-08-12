شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

وزير الدفاع

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم ساعدهم على العمل بكل إخلاص وتفانى مشيراً إلى أنهم نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه لتظل القوات المسلحة دائماً نموذجاً للعطاء للوطن جيلاً بعد جيل.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

وأشاد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجاً يُحتذى به في الإنضباط والإلتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته ، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة التي ستظل بعطاء وتضحيات رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في توفير المناخ الملائم لإستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص وحب للوطن.