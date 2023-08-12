ضبط طن ونص لحوم وأسماك وألفين كيلو فراولة مجهولة المصدر بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط ومتابعة الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار والغش التجاري والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لعمل حملات موسعة لضبط اي مخالفات بالاسواق السكندرية.

وقامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس احمد ابراهيم مدير المديرية بتنفيذ العديد من حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة في جميع انحاء محافظة الإسكندرية خلال الاسبوع الماضي وقد اسفرت هذه الحملات علي ضبط العديد من المخالفات والغش التجاري.

فقد تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم و الأسماك بمنطقة العامرية لحيازتها لحوم مستوردة و أسماك رنجة مجهولة المصدر و بدون فواتير حيث تم التحفظ على :

-عدد ٤٠ كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة ٢٠ كجم باجمالى ٨٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر.

-عدد ١٥٠ صندوق رنجة وزن الصندوق ٥ كجم باجمالى وزن ٧٥٠ كجم رنجة مجهولة المصدر .

وفي الإطار ذاته تم ضبط احدى ثلاجات حفظ الخضروات و الفواكه لحيازتها فراولة معبأة غير مدون عليها بيانات صلاحية أو جهة إنتاج بعدد ٢٠٠ كرتونة فراولة تزن الكرتونة ١٠ كجم باجمالى وزن( ٢ طن ) فراولة.

كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب و مصنع أسمدة و مبيدات لحيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على الكميات الآتية ٦٠٠٠ لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل عدد ٦ تانك بلاستيك، و ١٠ براميل ازرق اللون بداخل الواحد ١٨٠ كجم من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها ١٨٠٠ كجم .

*عدد ٢٠٠ شيكارة بودرة بيضاء اللون تزن الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٥٠٠٠ كجم غير مدون عليها أي بيانات

وخلال الحملات المكثفة ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية أيضًا 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها، في حملة مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح الجارحي مدير المديرية بتحرير ٥ محاضر جنح لمحلات بيع لحوم وجزارة مخالفة الاول بمنطقة شارع عزبة السيوف واخر بالعجمي جنحة بيع لحوم بقري بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية ،ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الادمي .

وجنحة لمحل جزارة بشارع ٢٥ المستشارين طوسون لبيعه لحوم مجمدة ومحلوله وتباع على انها لحوم بلدية ، وجزار اخر بالرأس السوداء جنحة بيع كوارع بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .