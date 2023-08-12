أحمد موسى: الصوبة الزراعية الواحدة تعطي إنتاج 4 أفدنة من الأراضي المكشوفة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تبدأ عصر الصوب الزراعية كمشروع قومي للإنتاج الزراعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الصوبة الواحدة تعطي إنتاج 4 أفدنة من الأراضي المكشوفة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" استخدام الصوب الزراعية للمياه أقل من فدان الأرض المكشوفة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نستطيع من خلال الصوب الزراعية زراعة المحاصيل الزراعية في التوقيت الذي نرغبه بغض النظر عن فصول السنة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" طريقة الزراعة في الصوب الزراعية مختلفة عن زراعة الأراضي المكشوفة ولا يوجد فترة فواصل لعروات المحاصيل في الصوب الزراعية ".