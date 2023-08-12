«الإصلاح والنهضة» يدعو مؤسسات المجتمع المدني والعمل العام للاستماع لأصوات الشباب وتلبية احتياجاتهم

أصدر حزب الإصلاح والنهضة بياناً بمناسبة اليوم العالمي للشباب قال فيه “يمر علينا اليوم العالمي للشباب والذي يحمل رسالة هامة وقيمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية” .



وقال حزب الإصلاح والنهضة إن اليوم العالمي للشباب هو مناسبة تذكرنا بأهمية دور الشباب في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم والنهضة.

وتابع أنه من هنا فإننا نثمن الدور الرائد الذي اضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين الشباب وما أتاحه من فرص جعلتهم يتبوؤن مراكز صنع القرار، سواء في المواقع التنفيذية أو التشريعية.

وأكمل:" إن حزب الإصلاح والنهضة يؤمن بأن الشباب هم أملنا وقوتنا ومحرك تقدمنا، وأنهم رمز للطموح والحماسة والإبداع، ولهذا السبب نحرص على توفير الفرص والمنصات المناسبة للشباب للمشاركة الفعالة في صنع القرار وبناء مستقبلهم ومستقبل الوطن، ومن هنا كان أحد المرتكزات الخمس في برنامج الحزب منذ تأسيسيه هو "تمكين الشباب".

واستطرد:" في هذا اليوم العالمي للشباب، نجدد التزامنا بتعزيز الدور الشبابي في جميع المجالات، بدءًا من التعليم والتدريب وصولاً إلى العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأكد الحزب على أن الشباب ليسوا فقط رواد المستقبل، بل هم أيضًا شركاء حقيقيين في تشكيل الحاضر واتخاذ القرارات الحكيمة داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من مؤسسات العمل العام، السياسي منها والاجتماعي إلى الاستماع إلى أصوات الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وشدد الحزب على أهمية أن تكون هناك فرص متساوية للشباب في الحصول على التعليم الجيد والتدريب المهني والوصول إلى فرص الحياة الكريمة داعيا الشباب أنفسهم إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تطوير مجتمعاتهم والعمل نحو تحقيق التغيير الإيجابي كي يكونوا أعمدة رئيسية في البناء والتنمية، وأن يتبنوا القيم الأخلاقية والمبادئ السامية التي تعزز السلم والتعاون والعدالة.

في الختام، نجدد التزامنا بدعم الشباب وتمكينهم، ونؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة، فنحن على يقين بأن بإمكان الشباب أن يكونوا القوة الدافعة للتغيير الإيجابي.