رقم قومي لكل بيت .. مشروع قانون جديد موحد للعقارات |تفاصيل

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الإتصالات، إن الحكومة قدمت مشروع قانون رقم العقار الموحد إلى مجلس النواب ، والذي سيطلب من كل أسرة تركيب لوحة أرقام قومية".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،:" بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب واقراره من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية واصدار اللائحة التنفيذية ، يلتزم المواطنون بتركيب لوحات ارقام موحدة.



أشار إلى أن "العقار يحتاج إلى تنظيم سواء كان بيعا وشراء أو مرافق عامة ، لذلك أصدر مجلس الوزراء قانونا سيعرض ويناقش في مجلس النواب بشأن وجود رقم قومي لكل أنظمة المنازل والممتلكات والشقق التي تساعد في التخطيط للمستقبل وتشكل قواعد البيانات وتحكم الحقوق وتحميها ".



وتابع "بعد إقرار القانون ، سيتم تعليق كل وحدة عقارية سواء كانت وحدة إدارية أو سكنية الرقم القومي".

