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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة 7 و8.. مسلسل"سيب وأنا أسيب"يتصدر تريند"تويتر"

بوستر سيب وانا اسيب
بوستر سيب وانا اسيب

تصدر مسلسل"سيب وأنا أسيب"الذي يذاع عبر منصة شاهد الإلكترونية تريند موقع التغريدات القصيرة"تويتر"بعد عرض حلقته السابعة والثامنة اليوم.

 

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

 

بدأ عرض وإطلاق أولى حلقات مسلسل "سيب وأنا أسيب" عبر منصة شاهد الرقمية في أواخر شهر يوليو الماضي وتحديدا يوم 22 من شهر يوليو، وذلك في كل يوم سبت يعرض من المسلسل حلقتين جديدتين وقد عرضت الحلقتان 5 و6 يوم السبت الماضي على منصة شاهد.

 

يتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، عُرضت منه حتى الآن 6 حلقات، واليوم سيتم عرض الحلقتين 7 و8 على منصة شاهد الرقمية.

 


تدور أحداث مسلسل "سيب وأنا اسيب " في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

 

ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.

سيب وأنا أسيب هنا الزاهد أحمد صلاح السعدني

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