معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للتوعية بمخاطر الإدمان

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن برنامج الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية، يهدف إلى تطوير خطة شاملة تشمل أبعاد متعددة، منها التوعية والتثقيف والتدريب، بهدف بناء جيل شبابي متعلم يدرك تأثيرات الإدمان ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صائبة.



كما أكد مدير المعهد أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات والمعرفة اللازمة لوضع خطط استراتيجية فعالة لمكافحة الإدمان، وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة وعلاج الإدمان بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية والمساهمة في بناء المجتمع.

وبحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة، يكشف أن المعهد بصدد تنظيم البرنامج التدريبي تحت شعار قوتنا في شبابنا غدا الأحد الموافق ١٣ اغسطس 2023، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقام تحت عنوان الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وإشراف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات متنوعة وورش عمل تسهم في زيادة الوعي.