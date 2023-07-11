أخبار التعليم.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا.. المجلس الأعلى للجامعات يطلق دليل الطالب لاختبارات القدرات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بمجموع 278 درجة..اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، للعام الدراسى 2023 / 2024 ، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنتهى.





رئيس جامعة بني سويف: 30 يوليو بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بكلية الطب



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 127 يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري بمقر كلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بالتعاون مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور شريف الجيار مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

معلم رياضيات ثانوية عامة: امتحان الديناميكا مش سهل وركز على دروس بعينها



حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب شكاوى بعض الطلاب من صعوبة امتحان الديناميكا 2023 الذي امتحنه اليوم طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023



صدمة بين طلاب الثانوية العامة بالغربية لصعوبة امتحان مادة الديناميكا



شهدت لجان امتحانات الثانويه العامه بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، شيوع حالة من الصدمة والبكاء بين صفوف الأسر والعائلات، عقب انتهاء أبنائهم بشعبة علمي رياضيات من أداء امتحان مادة الديناميكا، إثر صعوبة محتويات الأسئلة واحتوائها على تريكات تحتاج وقتا أطول في الإجابة.



تنسيق 2023.. المجلس الأعلى للجامعات يطلق دليل الطالب لاختبارات القدرات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الديناميكا اليوم، مما آثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

بعد شكاوى صعوبته|مراجعة نموذج إجابة الديناميكا قبل بدء التصحيح بكنترولات الثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لجنة واضعي امتحانات الثانوية العامة 2023 أكدت في تقرير لها أن امتحان الديناميكا 2023 الذي امتحنه اليوم طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .



تنسيق القبول بالجامعات 2023.. تفاصيل اختبارات القدرات بـ"فنون تطبيقية حلوان"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة

تفاصيل موعد وقواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .