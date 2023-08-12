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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكبان بحوزتهما ترامادول وحلوى بالمخدرات في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية،في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وراكبة أجنبية بحوزتها كمية من الحلوي المخلوطة بالمخدرات.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف السيد احمد موسي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٠ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٢٠٠ قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات عبارة عن ٤ أكياس بداخلهم ٣٤ قطعة من الحلوي المخلوطة بالمخدرات بوزن إجمالي ١٧٨ جرام، تم الضبط بواسطة كل من عماد سيد حسين مأمور الجمرك و محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

أمر احمد فؤاد حامد مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب والراكبة للنيابة المختصة.

 

 

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