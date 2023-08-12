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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|غدًا.. بدء أعمال مؤتمر صلالة الدولي الرابع للمالية الإسلامية

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

تبدأ غدًا الأحد افتراضيًّا أعمالُ مؤتمر صلالة الدولي الرابع للمالية الإسلامية بعنوان "الحوكمة في قطاع المالية الإسلامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي العالمي"، ويستمر لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في معالجة القضايا المعاصرة والناشئة التي تواجهها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في سبيل اعتماد برنامج تحقيق الاستدامة.

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ويتضمن المؤتمر إقامة 4 جلسات تناقش دور هيئات الرقابة الشرعية، ومجالس إدارات مؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق الاستدامة في المؤسسات الوقفية والمؤسسات غير الربحية، وتطبيق الحوكمة في مؤسسات المالية الإسلامية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، وحوكمة قطاع التأمين التكافلي: التحديات والحلول.

ويعد المؤتمر فرصة سانحة للالتقاء بالخبرات والمعرفة من خلال تبادل الأفكار والأبحاث والدراسات في مجال المالية الإسلامية مع مختصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى بناء علاقات جديدة مع المهتمين والباحثين والعاملين في القطاع، ويسهم ذلك بشكل عام في تطوير هذا القطاع ورفع مستوى الخدمات المالية المقدمة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
 

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