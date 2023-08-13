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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 م بمقدار 3 درجات ليصبح مجموع القبول 242 درجة بدلًا من 245 درجة وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني... جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوى بالمحافظة .

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه وافق على تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي فى اطار الجهود المبذولة وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة ، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس. 

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من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالب نجح منهم 59096 طالبا .

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