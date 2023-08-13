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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم: مهرجان العلمين حدث عالمي ويساهم في جذب السياح

مسلم
مسلم

قال الفنان مُسلم، إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين والتجهيزات المميزة للحفلات في المهرجان، الذي كان علي مستوي عالي وهو نقلة علي مستوي الحفلات الفنية.


وأضاف مُسلم، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية: أتابع جمهوري اول بأول وأركز مع الشريحة التي ستمعني، مؤكدا أن أغنية اتنسيت حققت نجاحا كبيرا.

وأكمل: “مهرجان العلمين مميز وسيخدم العلمين سياحيا ويساعد في جذب مزيد من حركة السياحة”، منوها بأنه قدم كل أغانيه خلال حفل العلمين رغم عدم إعداده للمهرجان بسبب قدومه مباشرة من مهرجان الحمامات الدولي في تونس.

الحفلات الفنية الاولي المصرية أغنية اتنسيت القناه الأولى المصرية حركة السياحة برنامج التاسعة الفنان م سلم

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