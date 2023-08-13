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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. ضغوط متزايدة عقب غرق قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي

صدى البلد

يواجه الوزراء في بريطانيا، ضغوطا متجددة لمعالجة عبور القوارب في القنال بعد وفاة ستة مهاجرين جراء غرق سفينة في القنال الإنجليزي قبالة الساحل الفرنسي أمس السبت.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حث حزب العمال الحكومة على إنهاء "كابوس القوارب الصغيرة"، بينما قال عضو في حزب المحافظين إن المملكة المتحدة لديها "واجب أخلاقي للعمل".

وجعلت الحكومة "إيقاف القوارب" إحدى أولوياتها الخمس.

وتتواصل التحقيقات في حادثة السبت التي تم فيها إنقاذ 59 شخصا وربما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وقيل إن السفينة المحملة بحمولة زائدة، والتي واجهت صعوبة وانقلبت على بعد 12 ميلا (20 كيلومترا) قبالة سانجات، هي واحدة من عدد من سفن المهاجرين التي انطلقت يوم السبت على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة.

واتهم وزير الهجرة في الظل في حزب العمال ستيفن كينوك الحكومة بأنها "ليس لديها خطة عملية" لفرز نظام اللجوء.

وكتب في صحيفة “صنداي ميرور” "حان الوقت لإنهاء كابوس القوارب الصغيرة - لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي لأن المزيد من الأرواح معرضة للخطر. البلد يستحق أفضل من هذه الفوضى".

واقترح كينوك أن تتفاوض حكومة حزب العمال بشأن اتفاقية عودة مع الاتحاد الأوروبي وتطارد عصابات التهريب من خلال إنشاء وحدة شرطة جديدة عبر الحدود.

وتعتبر القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، كما أن العبور على متن قوارب صغيرة أمر خطير للغاية.

وعادة ما يفرط المتاجرين بالبشر في تحميل السفن، كما أن الوفيات شائعة في البحار المتلاطمة.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن 755 مهاجرًا كانوا يعبرون القناة إلى المملكة المتحدة يوم الخميس. الرقم هو الأعلى المسجل في يوم واحد هذا العام.

بريطانيا القوارب القنال الإنجليزي الساحل الفرنسي المملكة المتحدة حزب العمال

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