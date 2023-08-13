عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف تعويضات لـ12 متضررا من توسعات ميناء العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمنازل داخل نطاق توسعات ميناء العريش البحري في 4 قطاعات “أول وثانٍ ورابع وخامس”.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 2021م.

١٢ متضررا

وقال شوشة إن الدفعة الجديدة تضم 12 متضررا من أصحاب المنازل في القطاعات: الأول (شاليهات السعد)، والثاني (منطقتا بالميرا - الصحفيين) والرابع (مناطق ضاحية الزهراء - شرق العبور) والخامس (منطقتا العبور - الميناء).

وأعلنت المحافظة، في بيان لها، كشوفا تضم  اسم المستفيد ومساحة الأرض والتقسيم الذي توجد فيه.

هذا وقد سبق صرف تعويضات للمواطنين في توسعات الميناء على عدة دفعات سابقة.

 

txt

قافلة دعوية لمديرية أوقاف شمال سيناء في مركز نخل

العريش توسعات ميناء تعويضات متضررا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

ترشيحاتنا

بجميع المحافظات.. إدارة التأهيل بالتضامن توضح تفاصيل حملة «هنوصلك» لذوي القدرات الخاصة|فيديو

الوزراء يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية

إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين

مراته السبب.. شاب يحرق منزلا بداخله والده

عاش وحيدا ومات غريبا.. تفاصيل صادمة لوفاة خمسيني في مصيف جمصة

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ