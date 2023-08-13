صرف تعويضات لـ12 متضررا من توسعات ميناء العريش

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمنازل داخل نطاق توسعات ميناء العريش البحري في 4 قطاعات “أول وثانٍ ورابع وخامس”.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 2021م.

١٢ متضررا

وقال شوشة إن الدفعة الجديدة تضم 12 متضررا من أصحاب المنازل في القطاعات: الأول (شاليهات السعد)، والثاني (منطقتا بالميرا - الصحفيين) والرابع (مناطق ضاحية الزهراء - شرق العبور) والخامس (منطقتا العبور - الميناء).

وأعلنت المحافظة، في بيان لها، كشوفا تضم اسم المستفيد ومساحة الأرض والتقسيم الذي توجد فيه.

هذا وقد سبق صرف تعويضات للمواطنين في توسعات الميناء على عدة دفعات سابقة.