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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

صدى البلد

تصدر سمك الشبار ، تريند السوشيال ميديا بعد فيديوهات من المناطق الساحلية بحديثها عن الوجبات الشهيرة لديهم .

والمعروف عن الشبار، أنه من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم التي تقدم العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك كونها مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية الهامة. 

وفيما يلي فوائد الشبار وفقا ل eatingwell

الشبار مصدر رائع للسيلينيوم


قد لا يكون السيلينيوم من العناصر الغذائية الموجودة على رادارك ، ولكن يمكنك العثور على كمية وفيرة منه في البلطي. حصة واحدة من البلطي تحتوي على 88٪ من مدخولك اليومي الموصى به من السيلينيوم. 

ويدعم هذا المعدن الأساسي الغدة الدرقية ويساعد على إنتاج هرمونات للنمو والتطور والتمثيل الغذائي.

والسيلينيوم هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من تلف الخلايا وقد تساعد في دعم جهاز المناعة لديك.

ويحتوي الشبار على أكثر من 25٪ من احتياجاتك اليومية من الفوسفور .

ويوفر تناول وجبة واحدة من البلطي 28٪ من مدخولك اليومي الموصى به من الفوسفور ، وهو معدن أساسي موجود بشكل رئيسي في العظام والأسنان ويعمل مع الكالسيوم لدعم صحتهم. 

ويلعب الفوسفور أيضًا أدوارًا إضافية في الجسم ، بما في ذلك الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الدم، واستخدام الطاقة وتخزينها وصنع الخلايا. 

كما أن الشبار  مصدر ممتاز لفيتامين د
ما يميز البلطي عن الأنواع الأخرى من المأكولات البحرية هو محتواه من فيتامين د ، والذي يصعب العثور عليه في الأطعمة. 

ويمكن أن تساعدك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البلطي في تلبية احتياجاتك الغذائية لدعم جهاز المناعة والأعصاب والعضلات. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم لبناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

البلطى سمك شبار الشبار شبار فوائد الشبار

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