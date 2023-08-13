«أبو مازن» يصل القاهرة اليوم للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، اليوم الأحد، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يصل رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الإثنين، في مدينة العلمين.

وأضاف اللوح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "أن القادة الثلاثة، سيبحثون آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية".