نقابة التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالبحر الأحمر

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة البحر الأحمر لتكريم كوادرها المتميزة، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباء البحر الاحمر، والدكتورة نجلاء سعيد مدير إدارة التمريض بمديرية البحر الأحمر.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك الاحتفالية هى الثانية بعد إحتفالية "رد الجميل" بشمال سيناء، لافته إلى أن النقابة تجوب المحافظات خاصة الحدودية، للتواصل مع أعضائها والوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، بالإضافة إلى تكريم كوادرها من المتميزين.

وخلال الإحتفالية، تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى كافة المحافظات، كما أشادت بدورهم وتفانيهم فى العمل، مؤكدة على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة، مشيرة إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض جهدهم لتقديم أفضل الخدمة الطبية فى كافة المنشأت الصحية.

وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة البحر الأحمر والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة.

نقابة التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالبحر الاحمر

نقابة التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالبحر الاحمر