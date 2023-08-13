14 لاعبة بقائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة

أعلن عماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

ومن المقرر، أن تطير بعثة بنات النيل مساء اليوم الأحد إلى الكاميرون للمشاركة في البطولة القارية.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي مشاركة 18 منتخبًا في البطولة وهم: "الكاميرون - الجزائر - بوركينا فاسو - بوروندي - الكونغو برازافيل - كوت ديفوار - مصر - غانا - كينيا - ليسوتو - مالي - المغرب - نيجيريا - رواندا - السنغال - تنزانيا - أوغندا - زامبيا"، فيما اعتذرت تونس مساء أمس بسبب فيروس كورونا والذي ضرب عدد كبير من عناصر نسور قرطاج.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني مساء الثلاثاء المقبل لتحديد مجموعات البطولة وجداول المباريات وطريقة التأهل للأدوار النهائية.