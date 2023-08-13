عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

14 لاعبة بقائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة

كرة الطائرة
كرة الطائرة

أعلن عماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

ومن المقرر، أن تطير بعثة بنات النيل مساء اليوم الأحد إلى الكاميرون للمشاركة في البطولة القارية.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي مشاركة 18 منتخبًا في البطولة وهم: "الكاميرون - الجزائر - بوركينا فاسو - بوروندي - الكونغو برازافيل - كوت ديفوار - مصر - غانا - كينيا - ليسوتو - مالي - المغرب - نيجيريا - رواندا - السنغال - تنزانيا - أوغندا - زامبيا"، فيما اعتذرت تونس مساء أمس بسبب فيروس كورونا والذي ضرب عدد كبير من عناصر نسور قرطاج.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني مساء الثلاثاء المقبل لتحديد مجموعات البطولة وجداول المباريات وطريقة التأهل للأدوار النهائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

وزير التعليم : لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

التمديد للدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية لولاية ثالثة

ترشيحاتنا

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

خناقة شيكابالا وايقاف القيد الأبرز.. 5 أزمات تضرب الزمالك في أغسطس

من خلال المشروعات الزراعية.. القرش: الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن

الأب سند.. عجوز الوراق قدم حياته ثمنا لإنقاذ ابنته من طليقها

بمشاركة 64 عارضًا.. وزير التنمية المحلية يتابع فعاليات معرض الحرف التراثية

10 سنوات من الخديعة.. كيف ضللت الجماعة الإرهابية أذنابها بشأن فض رابعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ