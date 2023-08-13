أبريل المقبل.. مصر تنظم رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

أعلن مصطفى عثمان، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين محمد عادل حسني، رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم، وسارة سمير، عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية، أعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك، والذي تولى الإدارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة، حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ليتم الإعلان رسميا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الأولى.

وأكد المدير الفني التركي للمنتخب سعادته بتولي الفريق، مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب، ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الأجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة، مشيرا إلى أهمية زيادة الفرق بالأندية المصرية.

من جانبها، قالت سارة سمير، عضو اللجنة البارالمبية ومسئول لجنة التطوير بالكاف: “بدأنا الطريق بمنظومة إدارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة على جميع المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية”.

وأكد محمد عادل حسني، رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية، تقديم جميع سبل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر، وتشجيع الشباب وأصحاب الهمم على المشاركة واكتشاف المواهب، قائلا إن القادم أفضل للعبة.

ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر، وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية، وكل الداعمين للرياضة في مصر.

شارك في المؤتمر المهندس خالد عبد الحفيظ، أمين صندوق الاتحاد الأفريقي في كرة القدم للساق الواحدة، والدكتور وليد الملاح، رئيس روابط للاستثمار الرياضي، والدكتور هيثم الملاح، واللاعبون بمنتخب مصر للساق الواحدة.

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