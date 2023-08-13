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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلعت مصطفى تحقق مبيعات غير مسبوقة في النشاط العقاري بقيمة 51.35 مليار جنيه

صدى البلد

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه، يوم الخميس الماضي، برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، على اجتماع مجلس الإدارة السابق، والمنعقد في 20 يوليو الماضي، واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 51.35 مليار جنيه، ما يعد رقم مبيعات تاريخيا غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه، محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في النصف المقارنة بعام 2022، والبالغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 191%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 18.47 مليار جنيه.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 102 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023، مقابل 67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، ما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 10.71 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 7.09 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 40%.

وبلغ صافي الربح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 175.2 مليون جنيه مقارنةً بحوالي 173.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 0.9%.

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