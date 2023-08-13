مانشستر سيتي يقطع الطريق على بايرن ميونخ ويقترب من تجديد عقد مدافعه

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تجديد عقد مدافعه كايل ووكر.

وكتب رومانو ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سيوقع كايل ووكر عقدا جديدا مع مانشستر سيتي في الأيام المقبلة، يتوقع أن بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وأضاف: " أكد ووكر للسيتي هذا الأسبوع أنه سيبقى بنسبة 100٪ ولن ينضم إلى بايرن ميونخ، ولن يغير رأيه".

ويمتد عقد كايل ووكر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى 30 يونيو المقبل.

كايل ووكر ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد).