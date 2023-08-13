مصطفى قمر يحيى حفلا في السعودية بمشاركة هشام عباس ومحيي وعجاج.. الأربعاء

يحيي الميجا ستار مصطفى قمر حفلا في جدة يوم 16 شهر أغسطس الحالي، يعد الأول له في السعودية، ويشاركه في الحفل كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومحمد محيي وحميد الشاعري وحسام حسني وخالد عجاج وسيمون، ويحمل الحفل عدد من المفاجآت.

ويجهز النجم مصطفى قمر لحفل آخر في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة ويعلن عنه قريبا .

وينتظر مصطفى قمر طرح فيلم اولاد حريم كريم يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بشري، داليا البحيري،علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وحقق نجاحا كبيرا وايرادات ضخمة وقت عرضه.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.