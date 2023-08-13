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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال مباراة ليفربول أمام تشيلسي.. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن تحقيق رقم قياسي جديد خلال مواجهة نادي تشيلسي الليلة في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح إحراز أهداف في المواسم الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه في 2017 لفريق ليفربول قادماً من نادي روما الإيطالي.

ويعادل محمد صلاح أرقام الثلاثي المعتزل الان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد في سجل الأكثر تسجيلا في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي مسجلا 8 أهداف .

وفي حال تسجيله هدفًا اليوم أمام البلوز صبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل لفريقه في المباراة الافتتاحية لـ 7 مواسم متتالية.

ويحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي تشيلسي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

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