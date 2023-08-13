التعادل الإيجابي 2-2 بين توتنهام وبرينتفورد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفي توتنهام في الشوط الأول عن طريق روميرو في الدقيقة 11، ورويال في الدقيقة 45+4.

بينما جاء هدفي برينتفورد عن طريق بريان ميبومو في الدقيقة 26 ويوان ويسا في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: رويال، روميرو، فان دي فين.

خط الوسط: ادوجي، سكيب، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارلسون، سون.