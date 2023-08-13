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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكرم الشافعى رئيسا لغرفة الإسماعيلية التجارية بالتزكية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد مجلس إدارة غرفة الاسماعيلية التجارية، اليوم الاحد، جلسة اجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧ بمقر الغرفة، برئاسة أكبر أعضاء مجلس الادارة" سنا" أكرم حسين حسن الشافعى، وسكرتارية على محمد على عبدالعال عضو المجلس الأصغر سنا.

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وأسفر الاجتماع عن اختيار اكرم الشافعى رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية بالتزكية  دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧، وجلال محمد طاهر محمد وشهرته جلال ابو الطاهر نائب اول للغرفة لمدة ٤سنوات قادمة، واسامة احمد سيد محمد نائبا ثانيا (جديد)، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب وشهرتة سعيد شعيب سكرتير عام لغرفة الاسماعيلية التجارية دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧، ووائل كمال عبد العزيز ابراهيم وشهرته وائل أديداس أمين صندوق الغرفة، واحمد سامى محمد على سليم أمين صندوق مساعد الغرفة.

ويضم المجلس في عضويته لمدة ٤ اعوام قادمة، كلا من على محمد على عبد العال وشهرته على العدوى ، وصابر احمد همام على وشهرتة صابر همام ، ومحمد محمود محمد عبد المحسن، وامال محمود ابراهيم ابراهيم ، وكمال حمودة كمال كامل، واحمد السيد موسى عبد الهادى ، ومحمد فايق عفيفى الشحات، وحاتم ابراهيم سيد ( حاتم العدوى ).

أعضاء مجلس الادارة إدارة الغرفة التجارية الغرفة التجارية الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية

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