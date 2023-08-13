بالكاش مايوه.. بشرى تتألق على الشاطئ

حرصت الفنانة بشرى، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها علي موقع "انستجرام".

وظهرت بشرى وهي مرتدية "كاش مايوه" مزين ببعض الألوان مع قبعة ونظارة شمس، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة ومميزة للغاية، وتركت بشرى شعرها منسدلا بشكل انسيابي ما أعطاها شكلا مميزا.

وتستعد النجمة بشري لطرح فيلمها الجديد "أولاد حريم كريم" ، الذي تعود من خلاله الي السينما .

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.